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Plancha de pelo KeraShine
Descatalogado
Asistencia
HP8348/00
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (6)
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
¿Es normal que mi plancha de pelo Philips emita un sonido de chisporroteo?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi plancha Philips no me alisa el pelo