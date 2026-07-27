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Descatalogado

cabezales de afeitado

HQ2/11

Renuévalos para conseguir resultados óptimos
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Afeitado apurado

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  • Levanta y Corta

  • 3 cabezales

Tecnología de afeitado Levanta y Corta con sistema de cuchillas

El sistema de cuchillas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

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