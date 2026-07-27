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cabezales de afeitado
Descatalogado
HQ2/11
Levanta y Corta
3 cabezales
El sistema de cuchillas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
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