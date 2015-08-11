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Descatalogado
Flex & Float con cabezal CloseCut
Uso sólo con cable
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Para obtener el máximo rendimiento sustituya los cabezales de afeitado de su afeitadora de Philips cada dos años con HQ55.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
4.4
de 4
60
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
mtb777
11/08/2015
España
Ligera, simple y segura
Yo usaba la tradicional afeitadora, hasta que me anime por una eléctrica, la diferencia se nota desde el primer momento. Con una manual uno se arriesga a sufrir cortes, en cambio con una eléctrica esto no ocurre. Hablemos del peso, en las manos casi ni se siente y bueno con un simple deslice, ya nos afeitamos. Basta con usarla una vez y no la dejara nunca.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
YOMISMO1955
21/12/2013
España
MUY , MUY SATISFECHO, HA SIDO UN ACIERTO EL COMPRARLA
COMODA, SILENCIOSA, MANEJABLE, MUY ADAPTADA A LA MANO, FACIL DE LIMPIAR, ,ETC, MUY BIEN. MEJORARIA, LE LONGITUD DEL CABLE LE HACEN FALTA 20 CENTIMETROS, O YO TENGO EL ENCHUFE FUERA DEL ESPEJO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
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chanti
17/12/2013
España
EXCELENTE PRODUCTO
He usado ésta marca toda mi vida,salvo una vez,otra marca que me duró poco más del año; la experiencia enseña.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.