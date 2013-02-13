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  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello

Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6920/16

3.9
| (40) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Afeitado apurado, incluso en el cuello
Un afeitado cómodo y apurado a un precio asequible con la afeitadora eléctrica de Philips. El sistema Reflex Action se combina con la tecnología Súper Levanta y Corta, garantizando un afeitado cómodo y apurado.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Cuchillas de corte preciso

Afeitado apurado, incluso en el cuello

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Cabezales de repuesto

Para obtener el máximo rendimiento sustituya los cabezales de afeitado de su afeitadora de Philips cada dos años con HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

40

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

19/12/2013

België

België

Rasoir haute performence.

Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 