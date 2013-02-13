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Descatalogado
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Para obtener el máximo rendimiento sustituya los cabezales de afeitado de su afeitadora de Philips cada dos años con HQ55.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
3.9
de 4
40
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
nobby1619
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Berik
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
phil02
19/12/2013
België
Rasoir haute performence.
Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.