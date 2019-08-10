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  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
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Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6990/16

4
| (225) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

1 premio

Afeitado apurado, incluso en el cuello
Un afeitado cómodo y apurado a un precio asequible. El sistema Flex & Float se combina con las cuchillas Levanta y Corta, garantizando un afeitado cómodo y apurado.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Cuchillas Levanta y Corta

Afeitado apurado, incluso en el cuello

  • Flex & Float con cabezal CloseCut

  • +35 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Recortador desplegable

Las cuchillas Levanta y Corta levantan el vello para un afeitado apurado

El sistema Levanta y Corta de doble cuchilla levanta el pelo para cortarlo cómodamente

Flex & Float, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

Flex & Float, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave

35 minutos más de afeitado, 1 hora de carga

35 minutos más de afeitado, 1 hora de carga

Disfrutarás de más de 35 minutos de afeitado (aproximadamente 14 afeitados) después de 1 hora de carga. Conecta la afeitadora durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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4.0

de 4

225

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

10/08/2019

España

España

Producto excelente por su robustez y rendimiento.

Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

20/08/2017

España

España

Comprador verificado

Gran Afeitadora a buen precio

Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

18/04/2013

España

España

Este producto es excelente

Necesitaba una máquina de afeitar eléctrica para utilizarla en mis viajes ,y no dude en adquirirla de esta marca, la conocía desde hace muchos años ,porque la utilizaba mi padre ,siempre me he afeitado con cuchilla y jabón , y desde ahora la utilizo aún estando en casa ,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 