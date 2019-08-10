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        Descatalogado

        6000 seriesAfeitadora eléctrica

        HQ6990

        4
        | (225) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
        Apurado y fácil
        Un afeitado cómodo y apurado a un precio asequible. El sistema Reflex Action se combina con la tecnología Super Levanta y Corta, garantizando un afeitado cómodo y apurado.
        Ver todos los beneficios
        Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

        La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

        Apurado y fácil

        • Carga rápida

        Tecnología Súper Levanta y Corta

        Tecnología Súper Levanta y Corta

        El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

        Sistema Reflex Action

        Sistema Reflex Action

        Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

        Empuñadura de diseño ergonómico para un fácil manejo

        Empuñadura de diseño ergonómico para un fácil manejo

        Esta empuñadura de diseño ergonómico permite un manejo fácil para un afeitado cómodo.

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        4.0

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        225

        Reseñas

        89%

        ha recomendado este producto

        10/08/2019

        España

        España

        Producto excelente por su robustez y rendimiento.

        Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

        20/08/2017

        España

        España

        Comprador verificado

        Gran Afeitadora a buen precio

        Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

        18/04/2013

        España

        España

        Este producto es excelente

        Necesitaba una máquina de afeitar eléctrica para utilizarla en mis viajes ,y no dude en adquirirla de esta marca, la conocía desde hace muchos años ,porque la utilizaba mi padre ,siempre me he afeitado con cuchilla y jabón , y desde ahora la utilizo aún estando en casa ,

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

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        Avisos legales

        1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 