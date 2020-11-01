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  • Para una afeitada al ras y más rápida
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Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ8160/16

4
| (10) Reseñas
Para una afeitada al ras y más rápida
Los avanzados cabezales Speed-XL ofrecen 50% más de superficie de corte* para una afeitada más rápida y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado giratorios estándar.
Ver todos los beneficios

50% más de superficie de afeitado

Para una afeitada al ras y más rápida

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora eléctrica tiene cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar la barba larga y orificios para la barba más corta.

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta por debajo del nivel de la piel.

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Opiniones

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4.0

de 4

10

Reseñas

3
2

01/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

shaver is easy to handle and gives a close shave.

very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.

Ventajas

See above easy to use and gives a great shave.

Contras

none

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Still shaving well since 2006

Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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08/10/2016

Suisse

Suisse

Excellent produit

Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

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