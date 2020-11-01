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Descatalogado
HQ8160/16
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
La afeitadora eléctrica tiene cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar la barba larga y orificios para la barba más corta.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta por debajo del nivel de la piel.
4.0
de 4
10
Reseñas
Mr P
01/11/2020
United Kingdom
Comprador verificado
shaver is easy to handle and gives a close shave.
very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.
Ventajas
See above easy to use and gives a great shave.
Contras
none
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Bobby72
06/08/2015
United Kingdom
Still shaving well since 2006
Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Adjem
08/10/2016
Suisse
Excellent produit
Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique