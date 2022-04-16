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Shaver series 3000 Afeitadora eléctrica
Descatalogado
Asistencia
HQ8160/16
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Instrucciones de uso
Todas (2)
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
ShaversCepillo de limpieza
SmartTouch XLMarco de retención de cabezal de afeitado
Soporte y marco de retención de cabezal de afeitado
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua