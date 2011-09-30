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  • Afeitado rápido, apurado y eficaz
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Descatalogado

8200 seriesAfeitadora eléctrica

HQ8260

3.7
| (37) Reseñas
Afeitado rápido, apurado y eficaz
Las tres pistas de los cabezales de afeitado Speed-XL ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado.
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Afeitado rápido, apurado y eficaz

  • Con indicador de nivel de batería

Tecnología Súper Levanta y Corta

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El sistema de doble cuchilla levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Sistema de Corte de Precisión

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Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

37

Reseñas

30/09/2011

España

España

Excelente Afeitadora.

Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.

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Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

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23/09/2011

España

España

Gratamente sorprendido.

Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.

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Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

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03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

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Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Electric shaver

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