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  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
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Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ8270/17

4.2
| (73) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Afeitado rápido, apurado y eficaz.
Los cabezales de afeitado Speed-XL con tres pistas de esta afeitadora eléctrica de Philips ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado rápido, apurado y eficaz.

  • Con indicador de nivel de batería

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

FastRinse con revestimiento interior antibacterias

FastRinse con revestimiento interior antibacterias

El revestimiento interior antibacterias de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en unos segundos.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora eléctrica dispone de cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

73

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

12/11/2021

Deutschland

Deutschland

Hervorragender Rasierer

Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.

Ventajas

Schnelle und gründliche Rasur

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

03/03/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Perfekt wie immer!

Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

01/01/2017

Suisse

Suisse

Sehr Langlebig

Nun benutze ich diese Produkt schon acht Jahre jeden Tag und es war noch nie kaputt. Ich musste noch nicht einmal die Scherköpfe ersetzen. Sogar der Akku hält noch fast wie am Anfang. Eigentlich würde ich ja gerne einen Rasierer der Serie 9000 kaufen, aber wenn der alte noch so gut funktioniert kann ich doch nicht wechseln :-)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 