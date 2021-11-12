Nun benutze ich diese Produkt schon acht Jahre jeden Tag und es war noch nie kaputt. Ich musste noch nicht einmal die Scherköpfe ersetzen. Sogar der Akku hält noch fast wie am Anfang. Eigentlich würde ich ja gerne einen Rasierer der Serie 9000 kaufen, aber wenn der alte noch so gut funktioniert kann ich doch nicht wechseln :-)