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Descatalogado
Con sistema Jet Clean
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
El revestimiento interior antibacterias de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en unos segundos.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
4.2
de 4
73
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
rausweich
12/11/2021
Deutschland
Hervorragender Rasierer
Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.
Ventajas
Schnelle und gründliche Rasur
Contras
Keine
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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer
Sí, recomiendo este producto
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torsten2701
03/03/2017
Deutschland
Comprador verificado
Perfekt wie immer!
Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!
Sí, recomiendo este producto
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MartiZ
01/01/2017
Suisse
Sehr Langlebig
Nun benutze ich diese Produkt schon acht Jahre jeden Tag und es war noch nie kaputt. Ich musste noch nicht einmal die Scherköpfe ersetzen. Sogar der Akku hält noch fast wie am Anfang. Eigentlich würde ich ja gerne einen Rasierer der Serie 9000 kaufen, aber wenn der alte noch so gut funktioniert kann ich doch nicht wechseln :-)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.