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Afeitadoras faciales
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SmartTouch-XL Afeitadora eléctrica
Descatalogado
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HQ9190
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Instrucciones de uso
Todas (2)
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
SmartTouch XLTapa protectora
ShaversCepillo de limpieza
Soporte del cabezal de afeitado
SmartTouch XLMarco de retención de cabezal de afeitado
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
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