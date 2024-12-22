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Descatalogado

Serie 5000Batidora

HR3034/00

4.8
| (72) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Disfruta de batidos cremosos con una limpieza sin esfuerzo
Convierte los ingredientes más desafiantes, como la fruta congelada y los frutos secos, en los batidos más cremosos con la batidora serie 5000 de Philips gracias a su motor de 1200 W. Además, los ajustes de limpieza agilizan el proceso de principio a fin.
Ver todos los beneficios

Un 33 % más potente* gracias a la tecnología ProBlend Plus

Disfruta de batidos cremosos con una limpieza sin esfuerzo

  • Tecnología ProBlend Plus

  • Motor ProBlend Plus de 1200 W

  • Batidos de fruta congelada espesos sin añadir agua

  • Accesorio molinillo de acero inoxidable

El motor ProBlend Plus de 1200 W mezcla los ingredientes más duros

El motor ProBlend Plus de 1200 W mezcla los ingredientes más duros

Un 33 % más de potencia* elabora cremosas bebidas, sopas y salsas incluso con los ingredientes más duros, como frutas congeladas, hielo y frutos secos.

Nuevas cuchillas ProBlend Plus para una textura suave como la seda

Nuevas cuchillas ProBlend Plus para una textura suave como la seda

Las cuchillas extendidas son más largas y gruesas para picar y batir incluso los ingredientes más duros.

Jarra de cristal ProBlend Plus con estrías para una circulación perfecta

Jarra de cristal ProBlend Plus con estrías para una circulación perfecta

Los resortes del cristal llevan a los ingredientes hacia el vórtice para obtener una circulación óptima y unos resultados ideales.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

72

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

2
1

22/12/2024

España

España

Calidad

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Funciona muy bien, la estoy usando para trabajar y resiste el día a día, para smoothies de frutas y frappes es ideal, no hace casi ruido y es bonita

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3040/00 Batidora

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3040/00 Batidora

23/10/2024

España

España

Un imprescindible

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) La batidora es de una calidad excepcional. El vaso es de cristal de muy buena calidad, resistente y fácil de limpiar. Tiene la capacidad suficiente que permite hacer cualquier tipo de receta: cremas, purés, batidos, salsas, etc. En la base tiene ventosas para evitar que se mueva durante el batido. No hace un ruido excesivo y es segura de utilitzar. Merece la pena por su relación calidad-precio.

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3040/00 Batidora

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14/10/2024

España

España

Muy satisfecha!

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Recibí este blender de Philips como regalo por parte de Influenster y Philips a cambio de mi honesta opinión. La verdad es que ha sido uno de los mejores regalos para mi cocina. Su diseño elegante encaja perfectamente en mi encimera, y a pesar de ser bastante potente, es muy compacto. Maneja sin problemas ingredientes difíciles como frutas congeladas, nueces y hielo. Lo he utilizado para hacer batidos y sopas, y siempre consigo resultados suaves, sin grumos. Los distintos ajustes de velocidad me permiten tener el control exacto, ya sea para hacer algo rápido o para mezclar ingredientes más duros. Me encanta que el vaso sea de vidrio duradero, lo que lo hace resistente a rayaduras y manchas. Aunque es bastante potente, el ruido es algo a tener en cuenta, pero nada fuera de lo común para una licuadora de esta capacidad. En general, estoy encantada con este blender y lo recomendaría totalmente a cualquiera que busque un blender de calidad.

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3040/00 Batidora

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  1. En comparación con el modelo HR2235