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Descatalogado
Tecnología ProBlend Plus
Motor ProBlend Plus de 1200 W
Batidos de fruta congelada espesos sin añadir agua
Accesorio molinillo de acero inoxidable
Un 33 % más de potencia* elabora cremosas bebidas, sopas y salsas incluso con los ingredientes más duros, como frutas congeladas, hielo y frutos secos.
Las cuchillas extendidas son más largas y gruesas para picar y batir incluso los ingredientes más duros.
Los resortes del cristal llevan a los ingredientes hacia el vórtice para obtener una circulación óptima y unos resultados ideales.
4.8
de 4
72
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
karinap163_1267
22/12/2024
España
Calidad
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Funciona muy bien, la estoy usando para trabajar y resiste el día a día, para smoothies de frutas y frappes es ideal, no hace casi ruido y es bonita
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3040/00 Batidora
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mirsmoon
23/10/2024
España
Un imprescindible
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) La batidora es de una calidad excepcional. El vaso es de cristal de muy buena calidad, resistente y fácil de limpiar. Tiene la capacidad suficiente que permite hacer cualquier tipo de receta: cremas, purés, batidos, salsas, etc. En la base tiene ventosas para evitar que se mueva durante el batido. No hace un ruido excesivo y es segura de utilitzar. Merece la pena por su relación calidad-precio.
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3040/00 Batidora
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tinaalexia
14/10/2024
España
Muy satisfecha!
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Recibí este blender de Philips como regalo por parte de Influenster y Philips a cambio de mi honesta opinión. La verdad es que ha sido uno de los mejores regalos para mi cocina. Su diseño elegante encaja perfectamente en mi encimera, y a pesar de ser bastante potente, es muy compacto. Maneja sin problemas ingredientes difíciles como frutas congeladas, nueces y hielo. Lo he utilizado para hacer batidos y sopas, y siempre consigo resultados suaves, sin grumos. Los distintos ajustes de velocidad me permiten tener el control exacto, ya sea para hacer algo rápido o para mezclar ingredientes más duros. Me encanta que el vaso sea de vidrio duradero, lo que lo hace resistente a rayaduras y manchas. Aunque es bastante potente, el ruido es algo a tener en cuenta, pero nada fuera de lo común para una licuadora de esta capacidad. En general, estoy encantada con este blender y lo recomendaría totalmente a cualquiera que busque un blender de calidad.
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3040/00 Batidora
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3040/00 Batidora
En comparación con el modelo HR2235