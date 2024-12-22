(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Muy resistente y recomendable para hacer batidos, jugos verdes y recetas saludables. Además es ideal para elaborar el puré de los bebés. La batidora de pie de la serie 5000 de Philips se entrega de forma segura en una caja plegable con moldes de cartón corrugado. Además, todas las piezas se empaquetan en bolsas de plástico. Tiene paredes muy gruesas y sólidas, lo que inmediatamente da una impresión robusta y de alta calidad. El recipiente está hecho de vidrio de borosilicato, que es más resistente a la rotura en comparación con el vidrio normal, por su alta resistencia al calor y su capacidad para soportar bien los cambios de temperatura. La carcasa de acero inoxidable cepillado le da una estética hermosa y moderna. Todo el funcionamiento se realiza a través del gran dial central de la carcasa, que es sencillo e intuitivo. Además de un funcionamiento continuo ajustable de forma variable, la batidora de pie tiene un modo de pulso que permanece activo mientras se mantenga presionada la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj. Además, hay un modo de limpieza que activa un intervalo de 2 minutos para eliminar los residuos atascados en el vaso o vaso y limpiarlos. En términos de rendimiento, el motor de 1200 vatios combinado con las cuchillas de acero inoxidable tiene una potencia más que suficiente para que incluso picar cubitos de hielo o frutas y verduras congeladas parezca sencillo. A pesar de este alto rendimiento, no hay problemas térmicos incluso durante el funcionamiento continuo. Toda la unidad se mantiene fría todo el tiempo. Porque si te fijas en la parte inferior de la batidora, además de las cuatro ventosas, que se adhieren bien incluso a superficies rugosas, detrás de las ranuras de aire, encontrarás un enorme ventilador que gira con la transmisión principal. Lo que más me gusta es que el recipiente de vidrio y la unidad de cuchillas solo están atornillados entre sí. Esto tiene la ventaja de que el recipiente de vidrio se puede lavar en el lavavajillas. Además, en caso de avería en la junta, el eje o las cuchillas, solo hay que cambiar la unidad de cuchillas y no todo el cristal, lo que no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que también es un ahorro.