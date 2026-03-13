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Serie 5000 Batidora
Descatalogado
Asistencia
HR3034/00
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¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
Sale espuma de mi batidora Philips
Mi batidora Philips no funciona