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Descatalogado
HTS9520/12
Sonido envolvente desde todos los ángulos, como en las películas
Más del 70% de las personas que participaron en el reto del sonido* prefería el sonido de 360 grados de Philips. Los altavoces con sonido de 360 grados están diseñados con controladores del sonido en la parte frontal y en los laterales para llenar la habitación con sonido Surround de manera uniforme, como en el cine.
Reproducción de Blu-ray en 3D
Muy diferente de un cine en casa 5.1, el sonido 360 está diseñado exclusivamente con tres controladores en cada altavoz satélite: uno frontal y dos de activación lateral orientados para proyectar un sonido absorbente a tu alrededor. Además del principio de los dipolos, Philips utiliza un algoritmo patentado para mejorar aún más el efecto de sonido envolvente. Diseñado con excelentes componentes acústicos, como los altavoces medio rango de cúpula suaves, imanes de neodimio y amplificadores digitales clase "D", el sonido 360 proporciona un sonido excelente desde todos los ángulos para proporcionarte una auténtica experiencia cinematográfica en tu propia casa.
Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.
Experimenta una buena selección de servicios en línea con Net TV. Disfruta de películas, fotografías, información de ocio y otro contenido en línea directamente en tu televisor cuando quieras. Simplemente conecta el sistema de cine en casa directamente a la red de tu casa mediante un cable Ethernet. También podrás navegar y seleccionar lo que deseas ver con el mando a distancia. El menú de Philips te da acceso a los servicios de Net TV más conocidos ajustándolos a la pantalla del televisor. Además, con la red-PC certificada por la DLNA podrás ver vídeos o acceder a fotografías almacenadas en tu ordenador mediante el mando a distancia.
Premios
3.6
de 4
88
Reseñas
FERNANDOENJUTO
17/05/2012
España
IMPRESIONANTE
Un equipo fabuloso con diseño y calidad inmejorable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS9520 Sistema de cine en casa 5.1
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Esta reseña se realizó para HTS9520 Sistema de cine en casa 5.1
AVLunatic
21/05/2012
United Kingdom
Awesome sound and picture quality. True cinema experience!
The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS9520 5.1 Home theatre
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Esta reseña se realizó para HTS9520 5.1 Home theatre
PeterAmersfoort
18/02/2016
Nederland
Even de tijd nemen
Je moet even de tijd nemen om goed uit te pakken en te installeren. Werkt prima, behalve dat de geluidsinstellingen spontaan wijzigen en het geluid niet juist is (te zacht of met echo). Home Cinema set speciaal gekocht voor de TV die er goed bij past (mogelijkheden, geluid en disign)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS9520 5.1 home cinema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS9520 5.1 home cinema
Según las pruebas sobre sonido llevadas a cabo entre consumidores por Synovate en noviembre de 2010 en Alemania en comparación con un competidor directo. Datos registrados.