Sonido envolvente desde todos los ángulos, como en las películas

Más del 70% de las personas que participaron en el reto del sonido* prefería el sonido de 360 grados de Philips. Los altavoces con sonido de 360 grados están diseñados con controladores del sonido en la parte frontal y en los laterales para llenar la habitación con sonido Surround de manera uniforme, como en el cine.