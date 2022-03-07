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    • Ayuda a los niños a evitar las caries Ayuda a los niños a evitar las caries Ayuda a los niños a evitar las caries

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Cepillo dental eléctrico

      HX3601/01

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Ayuda a los niños a evitar las caries

      Ayuda a desarrollar hábitos de cepillado saludables con SoniCare For Kids. Es seguro y suave para encías y dientes en crecimiento y ayuda a evitar las caries. Nuestra edición especial Design a Pet viene con pegatinas divertidas para que los niños lo personalicen a su gusto.

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      For Kids Design a Pet Edition
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      For Kids Design a Pet Edition

      Cepillo dental eléctrico

      total

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      Ayuda a los niños a evitar las caries

      Una forma divertida de desarrollar hábitos saludables para toda la vida

      • Tecnología Sonicare
      • Pegatinas personalizables
      • Aplicación gratuita Sonicare For Kids
      La tecnología Sonicare ayuda a evitar las caries

      La tecnología Sonicare ayuda a evitar las caries

      La suave acción pulsante llega en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. De esta forma, los niños podrán obtener la mejor limpieza posible mientras aprenden a cepillarse los dientes.

      Los cabezales de cepillado están especialmente diseñados para niños

      Los cabezales de cepillado están especialmente diseñados para niños

      Los cabezales de cepillado están especialmente diseñados para ayudar a los niños a conseguir una limpieza a fondo mientras aprenden a cepillarse. Se incluye un cabezal de cepillado compacto. Los cabezales de tamaño estándar se venden por separado.

      Crea tu propio diseño personal con divertidas pegatinas reutilizables

      Crea tu propio diseño personal con divertidas pegatinas reutilizables

      La edición especial Design a Pet incluye pegatinas reutilizables para que los niños puedan convertir su cepillo dental en nuevos personajes de animales en cualquier momento. ¡Vamos a hacer que el cepillado sea una parte divertida de su día a día!

      Smartimer y KidPacer mantienen a los niños cepillándose durante 2 minutos

      Smartimer y KidPacer mantienen a los niños cepillándose durante 2 minutos

      Enseña a los niños a desarrollar hábitos saludables. Smartimer les mantiene cepillándose los dientes durante 2 minutos completos y KidPacer se asegura de que cambian a una nueva zona de la boca cada 30 segundos.

      2 ajustes de intensidad para una limpieza suave

      2 ajustes de intensidad para una limpieza suave

      Los dientes en desarrollo requieren una protección adicional. Elige entre los ajustes Suave y Extra suave, con un cabezal de cepillado de goma para una limpieza cómoda.

      La aplicación gratuita Sonicare For Kids les ayuda a cepillarse mejor

      La aplicación gratuita Sonicare For Kids les ayuda a cepillarse mejor

      Crea hábitos saludables que duren toda la vida. Nuestra aplicación gratuita Sonicare For Kids ayuda a los niños a cepillarse dos veces al día durante los 2 minutos recomendados por los dentistas y a divertirse haciéndolo.

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Tensión
        5 V de CC

      • Especificaciones técnicas

        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        14 días
        Pila
        Recargable
        Tipo de batería
        Iones de litio
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla <0,5 W

      • Diseño y acabado

        Color
        Blanco con botón Azul agua

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Fácil de usar

        Sistema de cabezal de cepillado
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Indicador de batería
        El indicador muestra el estado de la batería

      • Piezas incluidas

        Mango
        1 mango Sonicare For Kids
        Cabezales
        1 Sonicare For Kids, compacto
        Pegatinas
        2 hojas de pegatinas con temática de mascotas
        Cargador
        1 cargador USB

      • Rendimiento de limpieza

        Temporizador
        SmarTimer y KidPacer

      Contenido de la caja

      Fotografía del embalaje

      Otros elementos de la caja

      • Mango Sonicare For Kids
      • Cabezal de cepillado compacto Sonicare For Kids
      • Cargador USB-C
      • Pegatinas para mascotas

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