Otros elementos de la caja
- Mango Sonicare For Kids
- Cabezal de cepillado compacto Sonicare For Kids
- Cargador USB-C
- Pegatinas para mascotas
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HX3601/01
Ayuda a los niños a evitar las caries
Ayuda a desarrollar hábitos de cepillado saludables con SoniCare For Kids. Es seguro y suave para encías y dientes en crecimiento y ayuda a evitar las caries. Nuestra edición especial Design a Pet viene con pegatinas divertidas para que los niños lo personalicen a su gusto.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Cepillo dental eléctrico
total
recurring payment
La suave acción pulsante llega en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. De esta forma, los niños podrán obtener la mejor limpieza posible mientras aprenden a cepillarse los dientes.
Los cabezales de cepillado están especialmente diseñados para ayudar a los niños a conseguir una limpieza a fondo mientras aprenden a cepillarse. Se incluye un cabezal de cepillado compacto. Los cabezales de tamaño estándar se venden por separado.
La edición especial Design a Pet incluye pegatinas reutilizables para que los niños puedan convertir su cepillo dental en nuevos personajes de animales en cualquier momento. ¡Vamos a hacer que el cepillado sea una parte divertida de su día a día!
Enseña a los niños a desarrollar hábitos saludables. Smartimer les mantiene cepillándose los dientes durante 2 minutos completos y KidPacer se asegura de que cambian a una nueva zona de la boca cada 30 segundos.
Los dientes en desarrollo requieren una protección adicional. Elige entre los ajustes Suave y Extra suave, con un cabezal de cepillado de goma para una limpieza cómoda.
Crea hábitos saludables que duren toda la vida. Nuestra aplicación gratuita Sonicare For Kids ayuda a los niños a cepillarse dos veces al día durante los 2 minutos recomendados por los dentistas y a divertirse haciéndolo.
Potencia
Especificaciones técnicas
Diseño y acabado
Servicios
Fácil de usar
Piezas incluidas
Rendimiento de limpieza
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