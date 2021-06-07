Otros elementos de la caja
- Mango Sonicare serie 3100
- Cabezal de cepillado ProResult (C1)
- Cargador USB
- Estuche de viaje
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HX3673/14
Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente hasta 3 veces más placa* que un cepillo dental manual.Más información
Disponible en:
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje
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Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.** Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.
Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor** la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.
El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que se aplica, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo dental automáticamente para ayudar a proteger las encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.
El temporizador SmarTimer de 2 minutos y el QuadPacer de 30 segundos te guían en el cepillado durante el tiempo recomendado en todas las zonas de la boca para garantizar una limpieza completa.
Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.
Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.
La batería dura hasta 14 días, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que tengas que cargarla.
Nuestro estuche de viaje de alta calidad te permite guardar el cepillo dental manteniendo las medidas higiénicas necesarias, mientras que nuestra base de carga USB compacta te permite mantener el nivel de batería durante los desplazamientos. De este modo, no solo disfrutarás de dos semanas de uso normal con una sola carga completa, sino que el cargador te permitirá hacer viajes aún más largos.
Potencia
Especificaciones técnicas
Diseño y acabado
Servicios
Fácil de usar
Piezas incluidas
Rendimiento de limpieza
Modos
Tecnología de sensor inteligente
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