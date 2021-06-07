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    • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica. Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica. Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

      Philips Sonicare 3100 series Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje

      HX3673/14

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

      La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente hasta 3 veces más placa* que un cepillo dental manual.

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      3100 series
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      3100 series

      Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje

      total

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      Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

      Elimina hasta 3 veces más placa*

      • Sensor de presión
      • El temporizador SmarTimer de 2 minutos
      • Elimina hasta 3 veces más placa
      • Duración de la batería de 14 días
      • Estuche de viaje
      Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

      Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

      Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.** Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.

      Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual*

      Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual*

      Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor** la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.

      El sensor de presión integrado protege los dientes y las encías

      El sensor de presión integrado protege los dientes y las encías

      El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que se aplica, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo dental automáticamente para ayudar a proteger las encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

      Optimiza el cepillado con SmarTimer y QuadPacer

      Optimiza el cepillado con SmarTimer y QuadPacer

      El temporizador SmarTimer de 2 minutos y el QuadPacer de 30 segundos te guían en el cepillado durante el tiempo recomendado en todas las zonas de la boca para garantizar una limpieza completa.

      Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

      Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

      Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.

      Programa EasyStart para facilitar la transición

      Programa EasyStart para facilitar la transición

      Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

      Duración de la batería de 14 días

      Duración de la batería de 14 días

      La batería dura hasta 14 días, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que tengas que cargarla.

      Hace que viajar sea más fácil para ti

      Hace que viajar sea más fácil para ti

      Nuestro estuche de viaje de alta calidad te permite guardar el cepillo dental manteniendo las medidas higiénicas necesarias, mientras que nuestra base de carga USB compacta te permite mantener el nivel de batería durante los desplazamientos. De este modo, no solo disfrutarás de dos semanas de uso normal con una sola carga completa, sino que el cargador te permitirá hacer viajes aún más largos.

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Tensión
        5 V de CC

      • Especificaciones técnicas

        Pila
        Recargable
        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        14 días*****
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla <0,5 W
        Tipo de batería
        Iones de litio

      • Diseño y acabado

        Color
        Negro

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Fácil de usar

        Sistema de cabezal de cepillado
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Indicador de batería
        El indicador muestra el estado de la batería
        Recordatorio de sustitución BrushSync
        • Recordatorio de sustitución
        • Siempre sabrás cuándo
        • sustituir los cabezales de cepillado
        • El icono de recordatorio se ilumina
        • para garantizar siempre los mejores resultados

      • Piezas incluidas

        Mango
        Serie 1 3100
        Estuche de viaje
        1
        Cabezal de cepillado
        1 C1 ProResults estándar
        Cargador
        1 cargador USB (adaptador de pared no incluido)

      • Rendimiento de limpieza

        Rendimiento
        Elimina hasta 3 veces más placa*
        Temporizador
        QuadPacer y SmarTimer
        Velocidad
        Hasta 31 000 movimientos de cepillado/minuto
        Información sobre la presión aplicada
        El mango vibra para avisar al usuario

      • Modos

        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional

      • Tecnología de sensor inteligente

        Recordatorio de sustitución BrushSync
        • Siempre sabrás cuándo
        • sustituir los cabezales de cepillado
        Sensor de presión
        Avisa al cepillar con demasiada fuerza

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Mango Sonicare serie 3100
      • Cabezal de cepillado ProResult (C1)
      • Cargador USB
      • Estuche de viaje

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      • en comparación con el cepillo manual para dientes y encías más saludables
      • Los resultados reales pueden variar
      • * Datos de archivo
      • ****basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar

      Ofertas exclusivas, solo para ti


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