Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.