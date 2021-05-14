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    • Adiós, cepillo dental manual. Hola, Sonicare. Adiós, cepillo dental manual. Hola, Sonicare. Adiós, cepillo dental manual. Hola, Sonicare.

      Philips Sonicare 4100 Series Cepillo dental eléctrico sónico

      HX3689/41

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Adiós, cepillo dental manual. Hola, Sonicare.

      La tecnología sónica, combinada con nuestra acción de cepillado, elimina suavemente las manchas para conseguir unos dientes más blancos de forma natural cada vez que te cepillas.

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      4100 Series
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      4100 Series

      Cepillo dental eléctrico sónico

      total

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      Adiós, cepillo dental manual. Hola, Sonicare.

      Ayuda a blanquear los dientes cada vez que te cepillas

      • Tecnología Sonicare
      • QuadPacer y SmarTimer
      • Diseño compacto y ergonómico
      • Duración de la batería: 14 días
      Ayuda a blanquear los dientes cada vez que te cepillas

      Ayuda a blanquear los dientes cada vez que te cepillas

      El cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología sónica avanzada elimina suavemente las manchas para conseguir unos dientes más blancos de forma natural cada vez que te cepillas.

      El sensor de presión ayuda a proteger tus dientes y encías

      El sensor de presión ayuda a proteger tus dientes y encías

      El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que se aplica, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo dental automáticamente para ayudar a proteger las encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

      Optimiza el cepillado con SmarTimer y QuadPacer

      Optimiza el cepillado con SmarTimer y QuadPacer

      El temporizador SmarTimer de 2 minutos y el QuadPacer de 30 segundos te guían en el cepillado durante el tiempo recomendado en todas las zonas de la boca para garantizar una limpieza completa.

      Cambia entre 2 ajustes de intensidad

      Cambia entre 2 ajustes de intensidad

      Cambia entre 2 ajustes de intensidad para hacer las sesiones de cepillado más cómodas.

      Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

      Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

      Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.* Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.

      Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

      Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

      Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.

      Duración de la batería de 14 días

      Duración de la batería de 14 días

      La batería dura hasta 14 días, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que tengas que cargarla.

      Usa menos. Reutiliza más

      Usa menos. Reutiliza más

      La ambición de Philips es reducir los residuos electrónicos y, para nosotros, una forma de hacerlo es minimizando el número de adaptadores que lanzamos al mercado. Es por ello que estos productos no incluyen un adaptador de corriente.

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Tensión
        5 V de CC

      • Especificaciones técnicas

        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        14 días**
        Pila
        Recargable
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla <0,5 W
        Tipo de batería
        Iones de litio

      • Diseño y acabado

        Color
        Rosa

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Fácil de usar

        Sistema de cabezal de cepillado
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Indicador de batería
        El indicador muestra el estado de la batería
        Recordatorio de sustitución BrushSync
        • Recordatorio de sustitución
        • Siempre sabrás cuándo
        • sustituir los cabezales de cepillado
        • El icono de recordatorio se ilumina
        • para garantizar siempre los mejores resultados

      • Piezas incluidas

        Mango
        1 Serie 4100
        Cabezales
        1 blanco óptimo W
        Cargador
        1

      • Rendimiento de limpieza

        Rendimiento
        Ayuda a blanquear los dientes cada vez que te cepillas
        Temporizador
        QuadPacer y SmarTimer
        Información sobre la presión aplicada
        El mango vibra para avisar al usuario

      • Modos

        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional
        2 intensidades
        • Alta
        • Baja

      • Tecnología de sensor inteligente

        Sensor de presión
        Avisa al cepillar con demasiada fuerza
        Recordatorio de sustitución BrushSync
        • Siempre sabrás cuándo
        • sustituir los cabezales de cepillado

      Badge-D2C

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      • Datos de archivo.
      • *Basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar.

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