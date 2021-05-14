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HX3689/41
Adiós, cepillo dental manual. Hola, Sonicare.
La tecnología sónica, combinada con nuestra acción de cepillado, elimina suavemente las manchas para conseguir unos dientes más blancos de forma natural cada vez que te cepillas.Más información
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Cepillo dental eléctrico sónico
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El cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología sónica avanzada elimina suavemente las manchas para conseguir unos dientes más blancos de forma natural cada vez que te cepillas.
El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que se aplica, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo dental automáticamente para ayudar a proteger las encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.
El temporizador SmarTimer de 2 minutos y el QuadPacer de 30 segundos te guían en el cepillado durante el tiempo recomendado en todas las zonas de la boca para garantizar una limpieza completa.
Cambia entre 2 ajustes de intensidad para hacer las sesiones de cepillado más cómodas.
Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.* Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.
Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.
La batería dura hasta 14 días, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que tengas que cargarla.
La ambición de Philips es reducir los residuos electrónicos y, para nosotros, una forma de hacerlo es minimizando el número de adaptadores que lanzamos al mercado. Es por ello que estos productos no incluyen un adaptador de corriente.
Potencia
Especificaciones técnicas
Diseño y acabado
Servicios
Fácil de usar
Piezas incluidas
Rendimiento de limpieza
Modos
Tecnología de sensor inteligente
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