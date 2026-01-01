Buscar términos
HX4022/03
Cuidado esencial para dientes y encías sanos
Pásate al cepillado eléctrico sin esfuerzo con el cepillo dental esencial Philips Sonicare serie 2000, que elimina hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manualMás información
Cepillo dental recargable
Este cepillo dental eléctrico incluye nuestro cabezal de cepillado Intercare, que elimina más placa entre los dientes y en las zonas de difícil acceso gracias a sus cerdas extralargas.
Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 31 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Disfruta de una limpieza agradable, tanto si necesitas un poco más de potencia como centrarte en un área específica, con 2 ajustes de intensidad: Media y Baja.
El programa de inicio rápido de Sonicare se ha diseñado para quienes nunca han probado un cepillo dental eléctrico: ofrece la opción de aumentar la potencia de cepillado suave y gradualmente durante las primeras 14 sesiones.
Clava la duración de la sesión con los temporizadores de limpieza de Sonicare. Cada 30 segundos, BrushPacer te indicará que limpies una zona nueva. Cuando pasen 2 minutos, SmarTimer te indicará que la sesión ha finalizado.
Disfruta de hasta 14 días de cepillado normal con una sola carga, lo que añade más comodidad a tu rutina de cepillado.
