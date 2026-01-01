Buscar términos

      Philips Sonicare 3100 Cepillo dental recargable

      HX4032/03

      Cuidado esencial para dientes y encías sanos

      Pásate al cepillado eléctrico sin esfuerzo con el cepillo dental esencial Philips Sonicare serie 3000 que elimina hasta 5 veces más placa que un cepillo dental manual

      Disponible en:

      Productos similares

      Cuidado esencial para dientes y encías sanos

      Elimina cuidadosamente hasta 5 veces más placa*

      • Elimina cuidadosamente 5 veces más placa
      • Sensor de presión
      • 3 intensidades
      • Inicio rápido
      • SmartTimer y QuadPacer
      Elimina cuidadosamente hasta 5 veces más placa*

      Elimina cuidadosamente hasta 5 veces más placa*

      Este cepillo dental eléctrico incluye el cabezal de cepillado W, que elimina hasta 5 veces más placa* gracias a una mayor densidad de cerdas, al tiempo que te ofrece una limpieza refrescante para toda la boca.

      Acción de fluido Sonicare

      Acción de fluido Sonicare

      Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 31 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

      Ayuda a proteger tus encías con el sensor de presión

      Ayuda a proteger tus encías con el sensor de presión

      Cepillarse demasiado fuerte es bastante normal, por lo que este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un sensor de presión con respuesta háptica que detecta la presión excesiva. Si te cepillas con demasiada fuerza, te avisará mediante suaves vibraciones como recordatorio para que alivies la presión y ayudar a proteger tus encías.

      Elige tu experiencia de limpieza ideal

      Elige tu experiencia de limpieza ideal

      Disfruta de una limpieza agradable, tanto si necesitas un poco más de potencia como centrarte en un área específica, con 3 ajustes de intensidad: Alta, Media y Baja.

      Transición sencilla al cepillado eléctrico

      Transición sencilla al cepillado eléctrico

      El programa de inicio rápido de Sonicare se ha diseñado para quienes nunca han probado un cepillo dental eléctrico: ofrece la opción de aumentar la potencia de cepillado suave y gradualmente durante las primeras 14 sesiones.

      Sesiones de cepillado guiadas

      Sesiones de cepillado guiadas

      Clava la duración de la sesión con los temporizadores de limpieza de Sonicare. Cada 30 segundos, BrushPacer te indicará que limpies una zona nueva. Cuando pasen 2 minutos, SmarTimer te indicará que la sesión ha finalizado.

      Duración de la batería: 14 días

      Duración de la batería: 14 días

      Disfruta de hasta 14 días de cepillado normal con una sola carga, lo que añade más comodidad a tu rutina de cepillado.

      Especificaciones técnicas

      • Intensidades

        Alta
        Para mejorar la limpieza
        Baja
        Para dientes y encías sensibles

      • Intensidades

        Mediano
        Para una limpieza diaria

      • Potencia

        Tensión
        100-240 V

      • Especificaciones técnicas

        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        14 días
        Pila
        Recargable
        Tipo de batería
        Iones de litio
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla <0,5 W (se alcanza automáticamente en 1 minuto)

      • Diseño y acabado

        Color
        Rosa claro

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Fácil de usar

        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Indicador de batería
        El icono iluminado indica la vida útil de la batería
        Compatibilidad con mangos
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Temporizador
        SmarTimer y QuadPacer

      • Piezas incluidas

        Mango
        1 cepillo dental recargable 3100
        Cabezal de cepillado
        2 Blanqueamiento Optimal W
        Cargador
        1

      • Rendimiento de limpieza

        Eliminación de la placa
        Elimina hasta 5 veces más placa*

      • Modos

        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • En comparación con un cepillo dental manual.

