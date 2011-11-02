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Política de devolución de 30 días
2 unidades
Tamaño estándar
Fácil montaje
Limpieza infantil
El cabezal de cepillado estándar Philips Sonicare For Kids dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de los niños de a partir de 7 años y cuenta con unas cerdas delicadas para una limpieza suave. También incluye un delicado recubrimiento de goma en la parte posterior del cabezal de cepillado para una limpieza más segura y agradable. Asimismo, está disponible en un tamaño compacto más pequeño para niños a partir de 4 años.
Se ha demostrado clínicamente que el cabezal de cepillado Philips Sonicare For Kids proporciona una eliminación de la placa superior a la de un cepillo dental manual. Asegúrate de que tus hijos disfrutan desde el primer momento de una mayor protección contra la caries y unas visitas más agradables al dentista. Mejor cuidado garantizado y, si no, te devolvemos el dinero.
Nuestra potencia sónica permite aprovechar al máximo la cantidad limitada de tiempo que los niños dedican al cepillado al crear hábitos saludables y mejorar su técnica.
4.8
de 4
26
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
cm1947
02/11/2011
United Kingdom
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Parte de la promoción
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Ventajas
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Contras
keine
Esta reseña se realizó para For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Esta reseña se realizó para For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
LadySL
19/09/2022
Deutschland
Parte de la promoción
Super annehmen und leicht im Mund
Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super
Ventajas
Weiche Börsten
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual