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  • Incúlcales el hábito de un cepillado saludable
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Descatalogado

Philips Sonicare For KidsCepillo dental eléctrico sónico

HX6311/02

4.4
| (209) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Incúlcales el hábito de un cepillado saludable
El cepillo Philips Sonicare HX6311/02 ayuda a las sonrisas de los niños
Ver todos los beneficios

Cepillo dental eléctrico para niños

Incúlcales el hábito de un cepillado saludable

  • 2 modos

  • 2 cabezales de cepillado

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.

Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

Aumenta el tiempo de cepillado poco a poco durante 90 días, llegando hasta los 2 minutos recomendados por los dentistas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

209

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

01/12/2010

España

España

producto especialmente util para niños

este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

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23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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02/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

great toothbrush

Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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Avisos legales

  1. que un cepillo manual

  2. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar