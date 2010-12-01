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Descatalogado
2 modos
2 cabezales de cepillado
La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.
Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños
Aumenta el tiempo de cepillado poco a poco durante 90 días, llegando hasta los 2 minutos recomendados por los dentistas
4.4
de 4
209
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
MAHA
01/12/2010
España
producto especialmente util para niños
este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Velle
02/02/2017
United Kingdom
great toothbrush
Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
que un cepillo manual
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar