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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
2 modos
1 cabezal de cepillado
La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.
Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños
Aumenta el tiempo de cepillado poco a poco durante 90 días, llegando hasta los 2 minutos recomendados por los dentistas
4.7
de 4
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Feuerstein321
19/11/2019
Deutschland
Comprador verificado
Einfach Klasse
Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.
Ventajas
Qualität
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Lolisosa
11/04/2017
Sverige
Barnen älskar den!
Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Merlijn10
29/07/2015
Nederland
superhandige tandenborstel!
hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar