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  • Incúlcales el hábito de un cepillado saludable
  • Incúlcales el hábito de un cepillado saludable
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  • Incúlcales el hábito de un cepillado saludable

Descatalogado

Philips Sonicare For KidsCepillo dental eléctrico sónico

HX6341/02

4.7
| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Incúlcales el hábito de un cepillado saludable
Cepillo Philips Sonicare para las sonrisas de los niños
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Cepillo dental eléctrico para niños

Incúlcales el hábito de un cepillado saludable

  • 2 modos

  • 1 cabezal de cepillado

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.

Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

Cabezal de cepillo de goma está diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

Aumenta el tiempo de cepillado poco a poco durante 90 días, llegando hasta los 2 minutos recomendados por los dentistas

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.7

de 4

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Ventajas

Qualität

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

11/04/2017

Sverige

Sverige

Barnen älskar den!

Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

29/07/2015

Nederland

Nederland

superhandige tandenborstel!

hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar