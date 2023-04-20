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Descatalogado
HX8341/01
1 boquilla
AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.***
Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss, un 96 % de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss cuatro o más veces a la semana.
3.7
de 4
934
Reseñas
Periodontofastidiado
20/04/2023
España
Un producto excelente
Incluido en un tratamiento periodontal me ha ayudado durante años. Tengo q reponerlo con otro modelo.
Ventajas
Ligero, portatil, flujo agua y aire justo
Contras
Nada, es una maravilla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
MaraGo
19/10/2021
España
Comprador verificado
Mucho mejor que el hilo dental
Usaba poco el hilo dental porque es entretenido y engorroso, con el limpiador interdental es mucho mas eficaz y fácil, estoy encantada
Ventajas
Es muy práctico y eficiente, notas que la boca te queda mucho mas limpia. La batería dura mucho. Comprando mas cabezales también lo usa mi marido.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Pelajabaaaa
11/06/2020
España
Comprador verificado
Buen resultado
Me ha dado la sensación como cuando vas al dentista y te hace una limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador
Cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada. AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Para obtener más información, visite www.philips.com/airfloss/faq.
Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.
En función del ajuste de ráfaga utilizado