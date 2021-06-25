Otros elementos de la caja
- Mango Sonicare serie 9000
- Cabezal de cepillado Premium Plaque Defense (C3)
- Soporte
- Estuche de viaje
HX9911/84
Cuidado completo para tu salud bucal
Disfruta de un cuidado bucal completo con el cepillo dental eléctrico Philips Sonicare DiamondClean, que elimina hasta un 100 % más de manchas**. Su tecnología conectada a la aplicación realiza un seguimiento de tus hábitos de cepillado para ayudarte a cuidar tu salud bucal.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Cepillo dental recargable
La limpieza a fondo requiere un enfoque especial, y este cabezal de cepillado C3 utiliza un grupo de cerdas densas y rígidas con forma pentagonal en el centro para blanquear y pulir los dientes y así eliminar hasta un 100 % más de manchas en tres días. También elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual.
Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Cepillarse demasiado fuerte es bastante normal, por lo que este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un sensor óptico inteligente que detecta la presión excesiva. Si te cepillas con demasiada fuerza, te avisará mediante suaves vibraciones como recordatorio para que alivies la presión y ayudar a proteger tus encías.
Mejora tu rutina de cuidado oral con 12 ajustes de cepillado, ya estés buscando una limpieza profunda o un enfoque específico, gracias a este cepillo dental eléctrico. Elige entre cuatro modos (Limpieza, Blanco+, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad) y ajusta uno de los tres niveles de intensidad para personalizar la limpieza.
Alcanza tus objetivos de salud oral con el cepillo dental y la aplicación Sonicare. Ambos se combinan para ofrecerte orientación durante el cepillado, información en tiempo real y consejos para mejorar tu rutina. Gracias al asesoramiento avanzado y el seguimiento del progreso, podrás sacar el máximo partido de cada sesión de cepillado. Juntos, sois imparables.
Desde su diseño compacto hasta el elegante soporte de carga, este cepillo dental eléctrico refleja el minucioso trabajo de nuestros diseñadores e ingenieros especializados. Además, el estuche de viaje de carga lo mantiene protegido y cargado allá donde vayas.
¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia a los tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con un recordatorio de sustitución haciendo un seguimiento de la frecuencia e intensidad del cepillado.
Disfruta de hasta 14 días de cepillado normal con una sola carga. Añade más comodidad a tu rutina de cepillado.
