    Cuidado completo para tu salud bucal

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Cepillo dental recargable

      HX9911/84

      Cuidado completo para tu salud bucal

      Disfruta de un cuidado bucal completo con el cepillo dental eléctrico Philips Sonicare DiamondClean, que elimina hasta un 100 % más de manchas**. Su tecnología conectada a la aplicación realiza un seguimiento de tus hábitos de cepillado para ayudarte a cuidar tu salud bucal.

      Cuidado completo para tu salud bucal

      Elimina cuidadosamente hasta 10 veces más placa*

      • 10 veces más eliminación de placa*
      • Hasta un 100 % más de manchas eliminadas**
      • Sensor de presión
      • 4 modos y 3 intensidades
      100 % menos de manchas en solo 3 días*

      100 % menos de manchas en solo 3 días*

      La limpieza a fondo requiere un enfoque especial, y este cabezal de cepillado C3 utiliza un grupo de cerdas densas y rígidas con forma pentagonal en el centro para blanquear y pulir los dientes y así eliminar hasta un 100 % más de manchas en tres días. También elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual.

      Acción de fluido Sonicare

      Acción de fluido Sonicare

      Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

      Ayuda a proteger tus encías con el sensor de presión

      Ayuda a proteger tus encías con el sensor de presión

      Cepillarse demasiado fuerte es bastante normal, por lo que este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un sensor óptico inteligente que detecta la presión excesiva. Si te cepillas con demasiada fuerza, te avisará mediante suaves vibraciones como recordatorio para que alivies la presión y ayudar a proteger tus encías.

      Elige tu experiencia de limpieza ideal

      Elige tu experiencia de limpieza ideal

      Mejora tu rutina de cuidado oral con 12 ajustes de cepillado, ya estés buscando una limpieza profunda o un enfoque específico, gracias a este cepillo dental eléctrico. Elige entre cuatro modos (Limpieza, Blanco+, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad) y ajusta uno de los tres niveles de intensidad para personalizar la limpieza.

      Orientación en tiempo real e información de cepillado

      Orientación en tiempo real e información de cepillado

      Alcanza tus objetivos de salud oral con el cepillo dental y la aplicación Sonicare. Ambos se combinan para ofrecerte orientación durante el cepillado, información en tiempo real y consejos para mejorar tu rutina. Gracias al asesoramiento avanzado y el seguimiento del progreso, podrás sacar el máximo partido de cada sesión de cepillado. Juntos, sois imparables.

      Diseñado cuidadosamente para cuidar

      Diseñado cuidadosamente para cuidar

      Desde su diseño compacto hasta el elegante soporte de carga, este cepillo dental eléctrico refleja el minucioso trabajo de nuestros diseñadores e ingenieros especializados. Además, el estuche de viaje de carga lo mantiene protegido y cargado allá donde vayas.

      Cepíllate siempre en las mejores condiciones con el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

      Cepíllate siempre en las mejores condiciones con el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

      ¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia a los tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con un recordatorio de sustitución haciendo un seguimiento de la frecuencia e intensidad del cepillado.

      14 días de cepillado normal

      14 días de cepillado normal

      Disfruta de hasta 14 días de cepillado normal con una sola carga. Añade más comodidad a tu rutina de cepillado.

      Especificaciones técnicas

      • Intensidades

        Alta
        Para mejorar la limpieza
        Mediano
        Para una limpieza diaria
        Baja
        Para dientes y encías sensibles

      • Potencia

        Tensión
        100-240 V

      • Especificaciones técnicas

        Pila
        Recargable
        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        14 días
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla < 0,11 W
        Tipo de batería
        Iones de litio

      • Diseño y acabado

        Color
        Degradado rosa-blanco

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años
        Asistencia de software
        Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

      • Compatibilidad

        Compatibilidad con Android
        Teléfonos Android con Bluetooth 4.0 y superior
        Tecnología inalámbrica Bluetooth
        Aplicación Sonicare conectada
        Compatibilidad con iOS
        iPhone con Bluetooth 4.0 y superior

      • Fácil de usar

        Indicador de batería
        El icono iluminado indica la vida útil de la batería
        Mango
        Diseño elegante y compacto
        Compatibilidad con mangos
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Temporizador
        BrushPacer y SmartTimer

      • Piezas incluidas

        Mango
        1 DiamondClean 9000
        Cabezales
        1 Control antiplaca Premium C3
        Cargador
        1 base de carga y soporte
        Estuche de viaje
        1 estuche de viaje

      • Rendimiento de limpieza

        Eliminación de la placa
        10 veces más eficaz*
        Blanqueamiento
        Hasta un 100 % más de manchas eliminadas**
        Velocidad
        62 000 movimientos de cepillado por minuto

      • Modos

        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional
        Limpieza en profundidad+
        Para una limpieza en profundidad vigorizante
        Cuidado de las encías
        Masajea suavemente las encías
        Blanqueamiento
        Para ayudar a eliminar las manchas superficiales

      • Tecnología de sensor inteligente

        Información sobre la presión aplicada
        Vibración y sonido intermitente
        Recordatorio de sustitución
        Te avisa de cuándo sustituir el cabezal de cepillado

      • Aplicación Sonicare

        Informes de seguimiento y progreso
        Evalúa tus patrones de cepillado a lo largo del tiempo para ayudarte a mantener una buena higiene bucal.

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Mango Sonicare serie 9000
      • Cabezal de cepillado Premium Plaque Defense (C3)
      • Soporte
      • Estuche de viaje

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      • En comparación con un cepillo dental manual.
      • * En el modo Blanqueamiento+ utilizando un dentífrico blanqueador líder durante 3 días.

