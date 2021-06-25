100 % menos de manchas en solo 3 días*

La limpieza a fondo requiere un enfoque especial, y este cabezal de cepillado C3 utiliza un grupo de cerdas densas y rígidas con forma pentagonal en el centro para blanquear y pulir los dientes y así eliminar hasta un 100 % más de manchas en tres días. También elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual.