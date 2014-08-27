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Descatalogado

Philips FidelioAuricular con banda de sujeción

M1BO/00

3.7

| (9) Reseñas

2 Premios

Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.

Los auriculares Philips Fidelio M1 combinan lo mejor en sonido y comodidad para disfrutar de una experiencia musical auténtica. Fabricados para ofrecer un aislamiento del ruido superior y con un diseño ligero pero resistente, podrás disfrutar de sonido de alta definición vayas donde vayas.

Ver todos los beneficios

Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.

  • Fidelio

  • Naranja

Los altavoces se han probado cuidadosamente para el mejor equilibrio de sonido

Los altavoces se han probado cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de sonido.

Respuesta de frecuencia sintonizada según las preferencias del oyente

Se realizó una amplia investigación con exigentes amantes de la música para determinar sus preferencias de audición. Por ejemplo, el equilibrio de las características de sonido que prefieren. Posteriormente, nuestros ingenieros acústicos ajustaron los auriculares Fidelio M1 para que reprodujeran los detalles más imperceptibles que afectan a la forma en que los oyentes escuchan música, la forma en que el oído refleja el sonido y cómo resuena en consecuencia. Como resultado, nuestros auriculares M1 se han diseñado para reproducir un sonido lo más fiel a la grabación original posible, incluidos los estilos de grabación actuales.

La construcción con sellado acústico conserva los detalles de sonido

La construcción con sellado acústico conserva los detalles de sonido

El sellado acústico es un lazo de bloqueo diseñado especialmente que se integra en la cámara interna para eliminar las pérdidas de sonido innecesarias y conservar los detalles de sonido. El resultado es una ampliación excelente de los graves.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-961310
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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

9

Reseñas

3

27/08/2014

Nederland

Nederland

Eindelijk het perfecte design voor reiskoptelefoon

Lang gewacht maar deze Fidelio M1 voldoet uitstekend aan mijn eisen voor wat betreft de ideale koptelefoon voor onderweg. Fijne maatvoering, juiste kabellengte, hoogwaardige materialen (grotendeels dan) en een doordacht design. Niet voor niets de Reddot design award gewonnen. Prima geluidskwaliteit voor een compacte headphone, stukken beter dan de concurrentie in deze prijsklasse en zelfs daarboven. Heb de M1 dan ook vergeleken met Bose, B&O en Beats. Wel, de Philips wint. Vooral in het laag. Er wordt hier en daar wat geklaagd over het bereik in het hoog. Onterecht. Gewoon een equalizer app op je smartphone toevoegen en even zelf aanpassen. Geldt voor alle headphones ...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1BO On-ear headband headset

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02/07/2013

Deutschland

Deutschland

"Kopfhörer der Oberklasse"

Ich habe vor ein paar Wochen den Kopfhörer bekommen und nun ausreichend Zeit gehabt ihn zu testen. Als erster Eindruck fiel die solide Verpackung auf, für den täglichen Gebrauch ist ein gefütterter Stoffbeutel zur Aufbewahrung mitgeliefert. Beim Aufsetzen fällt der angenehme Tragekonfort auf, kein Drücken, kein Verrutschen, kein Schwitzen. Was fehlt ist ein Adapter für die großen Buchsen wie z.B. an der Stereoanlage. Kommen wir nun zum wichtigsten, dem Sound: Der M1 kommt mit allen Arten von Musik bestens klar, was gerade bei der sog. klassischen Musik recht selten ist. Hier kommt die kleinste Piccolo genauso gut zur Geltung wie der dickste Kontrabass. Aber auch im U Musik Bereich schlägt sich der M1 bestens, satte Bässe und ausgewogene Höhen. Die Abschirmung nach außen ist hervorragend, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren ohne komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Die Außenwelt wird ebenfalls so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Fazit: Insgesamt ein guter Wurf von Philips, der den Vergleich mit Spitzenmodellen nicht zu scheuen braucht.

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Esta reseña se realizó para M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

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26/06/2013

Deutschland

Deutschland

Hochwertiger Kopfhörer für einzigartigen Hörgenuss

Die Fidelio M1 Kopfhörer begeistert jeden Musikliebhaber. Dafür gibt es mehrere Gründe: Design: Der Kopfhörer ist mit edlem Leder überzogen und wirkt sehr stabil. Mit seinem schwarz/orangenem Erscheinungsbild ist er nicht nur modern, sonder elegant zugleich. Darüber hinaus besticht er mit seinem Sitz: er sitzt formidabel und dennoch drückt er nicht und lässt das Ohr atmen, sodass kein unangenehmes Druck- oder Hitzegefühl entsteht. Bedienbarkeit: Der Kopfhörer lässt sich an jeder 3.5mm-Büchse bequem anschliessen. Darüber hinaus verfügt er über ein integriertes Mikrofon und eine Pause bzw. Play Taste. Der Kopfhörer hat - wie üblich - wenig Bedienungsmöglichkeiten, aber die wenigen funktionieren einwandfrei. Klang: Der Fidelio M1 überzeugt klangtechnisch auf ganzer Linie. Die Töne sind so klar, dass man ganze Lieder für sich neu wiederentdeckt und erlebt, wie noch nie zuvor. Man hört wirklich jede Note und das Musikhören über den Kopfhörer macht einfach nur Spass und so richtig süchtig. Dazu passt er sich jeder Musikrichtung exzellent an - egal, ob Bass oder Hochtöne gefragt sind. Fazit: Der Fidelio M1 ist ein hochwertiger Kopfhörer mit einem einzigartigen Preis/Leistungsverhältnis. Erfahrungsgemäss kriegt man sonst nirgends einen qualitativ so hochstehenden und klangtechnisch hochwertigen Kopfhörer für dieses Geld. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen!

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Esta reseña se realizó para M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

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