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Descatalogado

Heritage AudioSistema Hi-Fi con componentes DVD

MCD909/12

4
| (24) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Obsesionados por el sonido
Experimenta un sonido de alta fidelidad gracias al sistema Hi-Fi con componentes DVD de Philips fabricado con materiales de alta calidad. Los preamplificadores con válvula de vacío proporcionan un sonido claro y la interfaz multimedia de alta definición total (HDMI, High-Definition Multimedia Interface) ofrece imágenes más nítidas.
Ver todos los beneficios

Disfruta del cálido sonido Hi-Fi

Obsesionados por el sonido

  • Tubo Hi-Fi

  • Tweeter con cúpula de seda

  • 150 W

Tubos Hi-Fi de calidad superior para un sonido perfectamente puro y natural

Tubos Hi-Fi de calidad superior para un sonido perfectamente puro y natural

Con tubos Hi-Fi integrados, ahora puedes disfrutar de un sonido de la más alta calidad que suele estar asociado únicamente a los excelentes sistemas audiófilos. La naturaleza analógica de los tubos proporciona un sonido más agradable a nuestro sistema auditivo no lineal. El sonido procedente de un tubo tiene menos distorsiones y es siempre preferido debido a su nítida, detallada, cálida y realista reproducción de audio.

Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica

Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica

El tweeter de cinta de neodimio es un tweeter monopolo que produce un sonido dinámico y nítido. Se utiliza con frecuencia en sistemas de audio de gama alta para reproducir sonido con excelente fidelidad. Los conos y tweeters de cúpula convencionales se basan en un principio de bobina direccional móvil, mientras que el tweeter de cinta de neodimio monopolar emite las altas frecuencias siguiendo un patrón de 180 grados. De ese modo se incrementa espectacularmente la amplitud del espectro acústico en los tonos más altos y se amplía el área óptima de escucha. El sonido resulta así espacioso, nítido y natural, incluso en los sistemas de audio compactos.

Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa

Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa

El conector de altavoz chapado en oro garantiza una mejor transmisión de la señal de audio que las conexiones sencillas tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja de altavoz, y el resultado es una reproducción del sonido que se aproxima al máximo a la realidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

24

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2

10/05/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Het beste sinds MFB

Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.

Ventajas

compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.

Contras

slecht één "aux" ingang.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

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13/10/2011

Nederland

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goed warm geluid

goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.

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09/10/2011

Nederland

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Het product zorgt voor een uitstekend geluid.

Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.

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