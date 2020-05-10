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Descatalogado
Tubo Hi-Fi
Tweeter con cúpula de seda
150 W
Con tubos Hi-Fi integrados, ahora puedes disfrutar de un sonido de la más alta calidad que suele estar asociado únicamente a los excelentes sistemas audiófilos. La naturaleza analógica de los tubos proporciona un sonido más agradable a nuestro sistema auditivo no lineal. El sonido procedente de un tubo tiene menos distorsiones y es siempre preferido debido a su nítida, detallada, cálida y realista reproducción de audio.
El tweeter de cinta de neodimio es un tweeter monopolo que produce un sonido dinámico y nítido. Se utiliza con frecuencia en sistemas de audio de gama alta para reproducir sonido con excelente fidelidad. Los conos y tweeters de cúpula convencionales se basan en un principio de bobina direccional móvil, mientras que el tweeter de cinta de neodimio monopolar emite las altas frecuencias siguiendo un patrón de 180 grados. De ese modo se incrementa espectacularmente la amplitud del espectro acústico en los tonos más altos y se amplía el área óptima de escucha. El sonido resulta así espacioso, nítido y natural, incluso en los sistemas de audio compactos.
El conector de altavoz chapado en oro garantiza una mejor transmisión de la señal de audio que las conexiones sencillas tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja de altavoz, y el resultado es una reproducción del sonido que se aproxima al máximo a la realidad.
4.0
de 4
24
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
10/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Ventajas
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Contras
slecht één "aux" ingang.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Sí, recomiendo este producto
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gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Sí, recomiendo este producto
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restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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