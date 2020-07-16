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Descatalogado
Sin tirones, garantizado
Sistema de protección, ángulo perfecto
Completamente lavable, pila AA
2 peines-guía para las cejas, funda
Con la revolucionaria tecnología ProtecTube, la cuchilla está protegida por una lámina protectora ultrafina con puntas redondeadas para evitar irritaciones en la piel. Además, la cuchilla se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atrapado entre los dos elementos de corte que se mueven por separado, por lo que la ausencia de tirones está garantizada.
El recortador para nariz de Philips se ha diseñado con un ángulo perfecto para llegar fácilmente al vello del interior del oído y la nariz, y también para las cejas. Con el recortador para nariz de Philips, puedes estar seguro de que todo el vello no deseado se eliminará eficazmente.
La cuchilla y el sistema de protección cuentan con ranuras de corte ultraprecisas y afiladas para garantizar que todo el vello se corta de manera rápida y eficaz.
4.2
de 4
526
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Otramalamama
16/07/2020
España
Excelente corte y rápida limpieza
Mi marido está encantado con el regalo. Buen corte y buena precisión. Lo mejor es que es completamente lavable bajo agua lo cual es muy cómodo, ya que ha tenido alguno que había casi que desmontar por completo para poder lavarlo.
Ventajas
Se lava bajo el agua muy rápido
Contras
De momento nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Nacho1
10/07/2020
España
Cortapelos philips
Calidad precio muy bien va genial para los pelos de la nariz, orejas y cejas y con cabezal desmontable y lavable, la durabilidad de la pila genial, recomendable.
Ventajas
Va genial, nariz, cejas y orejas y es desmontable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
LM8894,,
23/04/2020
España
Empleado de Philips
El mejor naricero que he tenido. Sin tirones.
[Employee of philipsglobal] Tiene el ángulo perfecto para llegar perfectamente al vello interior de nariz y orejas. Lo que más me gusta es que no da tirones.
Ventajas
Lo que más me gusta es que no da tirones y hace un corte perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
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