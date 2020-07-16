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Descatalogado

Nose trimmer series 3000Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

NT3160/10

4.2
| (526) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Sin tirones, garantizado
El RECORTADOR PARA NARIZ serie 3000 de Philips elimina cuidadosamente el vello no deseado de la nariz, las orejas y las cejas. La tecnología ProtecTube y el ángulo de recorte especialmente diseñado garantizan un recorte rápido, fácil y cómodo sin tirones, garantizado.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recorte rápido y seguro del vello de nariz, orejas y cejas

Sin tirones, garantizado

  • Sin tirones, garantizado

  • Sistema de protección, ángulo perfecto

  • Completamente lavable, pila AA

  • 2 peines-guía para las cejas, funda

Avanzado sistema de protección contra tirones, cortes y rasguños

Avanzado sistema de protección contra tirones, cortes y rasguños

Con la revolucionaria tecnología ProtecTube, la cuchilla está protegida por una lámina protectora ultrafina con puntas redondeadas para evitar irritaciones en la piel. Además, la cuchilla se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atrapado entre los dos elementos de corte que se mueven por separado, por lo que la ausencia de tirones está garantizada.

Llega fácilmente al vello del interior de la nariz y orejas

El recortador para nariz de Philips se ha diseñado con un ángulo perfecto para llegar fácilmente al vello del interior del oído y la nariz, y también para las cejas. Con el recortador para nariz de Philips, puedes estar seguro de que todo el vello no deseado se eliminará eficazmente.

Ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

Ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

La cuchilla y el sistema de protección cuentan con ranuras de corte ultraprecisas y afiladas para garantizar que todo el vello se corta de manera rápida y eficaz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

526

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

16/07/2020

España

España

Excelente corte y rápida limpieza

Mi marido está encantado con el regalo. Buen corte y buena precisión. Lo mejor es que es completamente lavable bajo agua lo cual es muy cómodo, ya que ha tenido alguno que había casi que desmontar por completo para poder lavarlo.

Ventajas

Se lava bajo el agua muy rápido

Contras

De momento nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

10/07/2020

España

España

Cortapelos philips

Calidad precio muy bien va genial para los pelos de la nariz, orejas y cejas y con cabezal desmontable y lavable, la durabilidad de la pila genial, recomendable.

Ventajas

Va genial, nariz, cejas y orejas y es desmontable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

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23/04/2020

España

España

Empleado de Philips

El mejor naricero que he tenido. Sin tirones.

[Employee of philipsglobal] Tiene el ángulo perfecto para llegar perfectamente al vello interior de nariz y orejas. Lo que más me gusta es que no da tirones.

Ventajas

Lo que más me gusta es que no da tirones y hace un corte perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

Sí, recomiendo este producto

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