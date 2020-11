Recorta el vello de nariz, orejas y cejas con total comodidad

Llega fácilmente al vello no deseado de la nariz y las orejas y elimínalo eficazmente. Asegúrate de limpiar las fosas nasales antes de su uso e introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz no más de 0,5 cm, haciendo círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera en estas. Para el vello de las cejas, introduce uno de los dos peines-guía (3 y 5 mm) en las ranuras y recorta con una ligera presión moviendo en dirección contraria a la del crecimiento del vello para recortar la ceja de forma uniforme a la longitud deseada.