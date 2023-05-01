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NT3650/16
Comodidad total sin tirones
Sistema de protección
Completamente lavable, pila AA
2 peines-guía para las cejas, funda
Llega fácilmente al vello no deseado de la nariz y las orejas y elimínalo eficazmente. Asegúrate de limpiar las fosas nasales antes de su uso e introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz no más de 0,5 cm, haciendo círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera en estas. Para el vello de las cejas, introduce uno de los dos peines-guía (3 y 5 mm) en las ranuras y recorta con una ligera presión moviendo en dirección contraria a la del crecimiento del vello para recortar la ceja de forma uniforme a la longitud deseada.
Un recortador para nariz, orejas y cejas diseñado para ofrecer seguridad y comodidad. El sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no entren en contacto directo con la piel. También se ha diseñado para minimizar el vello que se pasa por alto y los tirones.
Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.
3.8
de 4
279
Reseñas
jmcm1964
01/05/2023
España
Comprador verificado
Muy completo y cómodo
Da lo que se espera del producto es muy funcional y cómodo de usar
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Recortador para nariz, orejas, cejas
Sí, recomiendo este producto
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Xsanchez
20/05/2021
España
Practico
Como siempre, los productos de Philips tienen una muy buena relación calidad/precio y además tienen un diseño moderno y elegante. Estoy contento con el recortador.
Ventajas
Diseño
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Otramalamama
15/11/2020
España
Parte de la promoción
Eficacia y calidad excelente
Mi marido está encantado con este cortapelos. Su principal uso es para el corte de pelos de nariz y orejas en su caso. Su mejor cualidad es la de no dar tirones, algunos cortapelos tiran del pelo en lugar de cortarlo y con este ni se entera. Oto punto a favor es que es inalámbrico y la bteria dura muchísimo. Recomendamos su uso al 100% y como vereis tiene un precio muy competitivo.
Ventajas
No tira del pelo y la batería dura muchísimo
Contras
De momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Recortador para nariz, orejas, cejas
Sí, recomiendo este producto
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Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.