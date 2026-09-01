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Descatalogado
ORD2100C/12
Marca tendencia con la minirradio Original de Philips
Disfruta de toda tu música y del atractivo diseño retro de la miniradio Original de Philips. Reproduce desde el iPod/iPhone mientras la radio carga y sincroniza automáticamente su reloj con el del dispositivo de Apple.
con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
4 W
Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.
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