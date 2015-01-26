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Descatalogado

Radio Original

ORD7100R/00

La radio Original

Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

Ver todos los beneficios

La radio Original

  • con conector de 30 patillas

  • para iPod/iPhone

  • FM

  • 10 W

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone

Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone

Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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