Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
ORD7100R/00
La radio Original
Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.
con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
FM
10 W
Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.
Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.
Opiniones