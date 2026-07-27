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  • El generador de vapor más potente*
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Generador de vapor PerfectCare 8000Cuidado de prendas

PSG8200/70

El generador de vapor más potente*
El generador de vapor con mayor potencia del mercado, la nueva serie 8000 ofrece resultados de planchado de calidad superior. La tecnología OptimalTemp garantiza un planchado sin quemaduras en todo tejido planchable. ¡Planchar nunca ha sido tan fácil!
Ver todos los beneficios

Diseño cómodo para facilitar el transporte y el almacenamiento

El generador de vapor más potente*

  • Hasta 215 g/min de vapor continuo y golpe de vapor de 750 g para un planchado más rápido

  • OptimalTEMP sin quemaduras, garantizado

  • Diseño cómodo

  • 1 h de planchado con depósito grande de 1,4 l

  • Sistema Easy De-Calc para un mantenimiento sencillo

Vapor potente con el motor TurboPower

Vapor potente con el motor TurboPower

El motor de vapor TurboPower mejora la experiencia de planchado con un flujo de vapor más potente sin interrupciones y reduce las manchas de humedad en las prendas durante el planchado* para dejarlas listas para el armario sin tener que esperar a que se sequen.

Tecnología OptimalTEMP, sin quemaduras, garantizado

Tecnología OptimalTEMP, sin quemaduras, garantizado

La tecnología OptimalTEMP garantiza un planchado sin quemaduras en cualquier tejido planchable, elijas el ajuste de vapor que elijas. Plancha cualquier tipo de prenda, desde blusas de seda hasta camisas de algodón, con total tranquilidad: el generador de vapor nunca quemará ningún tejido planchable, incluso si la dejas desatendida sobre la ropa o la tabla de planchar.

Vapor automático inteligente para un planchado sin esfuerzo

Vapor automático inteligente para un planchado sin esfuerzo

La tecnología de sensor de movimiento inteligente mediante IA reconoce cuándo la plancha se está moviendo sobre la ropa para liberar un potente vapor automáticamente. Así disfrutarás de un planchado rápido y sin esfuerzo mientras la plancha vaporiza por ti.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Flujo de vapor (normativa IEC60311) en comparación con otros generadores de vapor; junio de 2025.

  2. En comparación con el modelo PSG8000S

  3. En comparación con el modo MAX

  4. Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de aplicación de vapor de 1 minuto.