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PSG8200/70
Hasta 215 g/min de vapor continuo y golpe de vapor de 750 g para un planchado más rápido
OptimalTEMP sin quemaduras, garantizado
Diseño cómodo
1 h de planchado con depósito grande de 1,4 l
Sistema Easy De-Calc para un mantenimiento sencillo
El motor de vapor TurboPower mejora la experiencia de planchado con un flujo de vapor más potente sin interrupciones y reduce las manchas de humedad en las prendas durante el planchado* para dejarlas listas para el armario sin tener que esperar a que se sequen.
La tecnología OptimalTEMP garantiza un planchado sin quemaduras en cualquier tejido planchable, elijas el ajuste de vapor que elijas. Plancha cualquier tipo de prenda, desde blusas de seda hasta camisas de algodón, con total tranquilidad: el generador de vapor nunca quemará ningún tejido planchable, incluso si la dejas desatendida sobre la ropa o la tabla de planchar.
La tecnología de sensor de movimiento inteligente mediante IA reconoce cuándo la plancha se está moviendo sobre la ropa para liberar un potente vapor automáticamente. Así disfrutarás de un planchado rápido y sin esfuerzo mientras la plancha vaporiza por ti.
Opiniones
Flujo de vapor (normativa IEC60311) en comparación con otros generadores de vapor; junio de 2025.
En comparación con el modelo PSG8000S
En comparación con el modo MAX
Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de aplicación de vapor de 1 minuto.