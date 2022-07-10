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Descatalogado
Súper Levanta y Corta
Cabezales flexibles
Funcionamiento con cable para un afeitado fiable con el que siempre podrás contar
El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
La afeitadora se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave
4.1
de 4
1249
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Mikellet
10/07/2022
España
Excelente producto
Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !
Ventajas
Afeitadora y apurado sin problemas
Contras
Me ha jubilado !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco
martnp
18/10/2020
España
Comprador verificado
Recomendable
La tengo ya más de un año y funciona genial. Afeitado igual que con maquinilla pero sin irritar la piel. La duración de la batería es muy buena y en caso de acabarse puedes utilizarla con cable. Se limpia muy rápido.
Ventajas
Todo
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Francisco1
12/08/2020
España
MUY BUENA CALIDAD PRECIO
AFEITA MUY BIEN. LA RECOMIENDO. MUY BUENA CALIDAD PRECIO. BUEN AFEITADO. ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA.
Ventajas
BUEN AFEITADO
Contras
NADA ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver