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PowerTouch afeitadora eléctrica en seco
Descatalogado
Asistencia
PT710/14
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Instrucciones de uso
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¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi afeitadora de Philips?
Soporte del cabezal de afeitado
Soporte
ShaversCepillo de limpieza
Mi afeitadora Philips no se carga
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua