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Recorta, perfila y afeita
Para cualquier longitud
4 peines-guía de fácil montaje
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.
Recorta a la longitud de barba corta que prefieras. Tu maquinilla de afeitar para la cara Philips OneBlade incluye 4 peines-guía: 1 mm para barba muy corta, 2 mm para barba corta, 3 mm para un recorte apurado o 5 mm para una barba más larga.
Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.
4.3
de 4
4425
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
ogeid75
25/07/2026
España
Comprador verificado
gran producto
he tenido otras marcas de maquinillas, pero esta me parece perfecta, por su adaptación a la cara y cuerpo y ergonomía.
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara
Date of Use 2026-06-11
Javi.gallo
04/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad
He dado 5 estrellas porqué me encanta,.no tita no corta no se enreda es una maravilla la mejor maquinilla qué he tenido
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara
Date of Use 2026-05-31
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara
Date of Use 2026-05-31
Ayot
20/04/2026
España
Comprador verificado
El cambio en el afeitado
Cómoda, fácil de usar, rapidez del afeitado…no es necesario espuma de afeitar ni otro producto.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.