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Descatalogado
Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine-guía ajustable 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.
Diseño único de peine abierto para recortar con eficacia sin obstruir ni interrumpir tu rutina, incluso en cabellos largos y gruesos.
Crea líneas precisos con la cuchilla de doble cara. Puedes afeitar en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada vello que cortes. Consigue tu estilo en segundos.
4.2
de 4
1548
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
MaxVFR68
27/04/2026
España
Comprador verificado
OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body
Muy cómodo corta en seco y mojado muy bien, no irrita la piel. Satisfecho de la compra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body
Date of Use 2026-03-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body
Date of Use 2026-03-15
Breo
23/07/2025
España
Comprador verificado
Excelente
Va muy bien para el cuerpo, muy contento con lo bien que afeita. Cómoda, ergonómica y buena duración de batería.
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body
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joe533
22/04/2025
España
Comprador verificado
Buen producto y novedoso.
Por fin un cortadora de pelo o depiladora que cuando aprendes a usarla puedes llegar a utilizarla para la mayoría del cuerpo, sin riesgo a lesionarse y utilizando los cabezales adecuados si son necesarios. Muy efectiva y fiable.
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/30 Face + Body
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Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.