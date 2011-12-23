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Descatalogadas
Compra en su lugar SH70
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.
3.8
de 4
52
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Teresita
23/12/2011
España
Todo perfecto
Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado
18/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10 Shaving unit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10 Shaving unit