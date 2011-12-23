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  • RQ10 ha sido sustituido por SH70
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Unidad de afeitado

RQ10/40

3.8
| (52) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
RQ10 ha sido sustituido por SH70
Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 10 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada 2 años.
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Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

52

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

23/12/2011

España

España

Todo perfecto

Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado

18/01/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10 Shaving unit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10 Shaving unit

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