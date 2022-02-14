ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • SH70 ha sido sustituido por SH71
  • SH70 ha sido sustituido por SH71
  • SH70 ha sido sustituido por SH71
  • SH70 ha sido sustituido por SH71
  • SH70 ha sido sustituido por SH71
  • SH70 ha sido sustituido por SH71
  • SH70 ha sido sustituido por SH71
  • SH70 ha sido sustituido por SH71

Descatalogado

Unidad de afeitado

SH70/70

3.1
| (77) Reseñas
SH70 ha sido sustituido por SH71
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100%. Compatible con las afeitadoras de las series 7000 y SensoTouch 3D.
Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Shaver series 7000

Shaver series 7000
Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S7886/78

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S7887/78

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Afeitadora eléctrica Wet & Dry reacondicionada

S7783/63R1

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Afeitadora eléctrica Wet & Dry reacondicionada

S7783/35R1

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

SH70 ha sido sustituido por SH71

  • Descatalogadas

  • Compra en su lugar SH71

La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

La solución mejorada hace que el mantenimiento de tu afeitadora Philips sea más sencillo que nunca. Este nuevo formato te permitirá instalar los nuevos cabezales de afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu afeitado diario.

Recordatorio de sustitución

Recordatorio de sustitución

1. Tira del cabezal de afeitado. 2. Sustituye el cabezal de afeitado por el nuevo. 3. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.

Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos

Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos

Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

77

Reseñas

14/02/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic

Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado

11/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiência e excelente desempenho.

Um componente de excelente qualidade para acompanhar uma máquina de qualidade. Eficácia e rigor no corte e tendo em atenção a pele sensível.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabeças de corte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabeças de corte

20/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product Phillips 7000 series

Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product

Ventajas

Quick recharge fits nicely in the hand

Contras

You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Shaving unit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Shaving unit

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Comparado con modelo anterior de Philips