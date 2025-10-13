Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Afeitadoras faciales
Todas las series
Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Asistencia
S7887/55
Go to shop
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Guía de introducción
Data Act Document
Todas (15)
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Mi teléfono es compatible con Philips GroomTribe?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
ShaversSoporte de carga
AccessoriesDosis de limpieza rápida
Shavers Cepillo de limpieza
Cable USB
ShaverMoldeador ajustable para barba de 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Recortador para nariz
ShaversDosis de limpieza
Shaver Funda
SH71Sustitución de los cabezales de afeitado
Adaptador de pared USB HQ87
No puedo conectar mi afeitadora Philips a la aplicación GroomTribe
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
Mi afeitadora Philips no se carga
La afeitadora Philips no funciona
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.