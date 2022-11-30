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Descatalogado
Cuchillas V-track Precision
Cabezales ContourDetect 8 direcciones
Cepillo limpieza+recortador precisión
Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.
Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.
Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sistema Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un rápido y cómodo afeitado en seco. O puedes afeitarte en mojado con gel o espuma, incluso en la ducha.
Premios
4.2
de 4
2361
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Ani7701
30/11/2022
España
Comprador verificado
La afeitadora es una maravilla
Afeitadora maravillosa apura el Afeitadora impresionante con mucha suavidad y seguridad tenía la serie 7000 y igual una maravilla comodisimas para limpiar un producto que recomiendo a todo hombre y eso que yo tengo una barba muy gruesa y sin ningún problema elimina incluso de 2o 3 días encantado.
Ventajas
Fácil de limpiar y apura como una cuchilla
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Jos3 M.
24/02/2022
España
Comprador verificado
Máquina de afeitar
Muy suave y fina. Muy bien el afeitado. La recarga bien.
Contras
No hay cepillo,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Mossen
28/01/2022
España
Comprador verificado
Afeitadora supersuave
Estoy súper contento con la afeitadora, realmente vale para rasurar y que te quede la cara suave, suave, quizás un poco caro por el costo al comprarla, pero realmente va muy bien.
Ventajas
Suavidad en el afeitado, tanto en seco como en mojado
Contras
El precio, muy caro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Corta hasta un 20 % más de pelo en comparación con SensoTouch
Cepillo de limpieza SmartClick, en comparación con la limpieza manual en las mismas condiciones, de acuerdo con los resultados del ensayo clínico externo en 30 candidatos, y 3 horas después de la limpieza