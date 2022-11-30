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Descatalogado

Shaver series 9000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

S9090/43

4.2
| (2361) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

1 premio

Perfección en cada pasada
La afeitadora Shaver 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento. La exclusiva tecnología de reconocimiento de contorno ofrece una cobertura excepcional del contorno de tu cara y el sistema V-track orienta el vello en la posición de cortado óptima para obtener un afeitado más apurado.
Ver todos los beneficios

Corta hasta un 20 % más de pelo* en una sola pasada

Perfección en cada pasada

  • Cuchillas V-track Precision

  • Cabezales ContourDetect 8 direcciones

  • Cepillo limpieza+recortador precisión

Las cuchillas guían el vello a la posición perfecta para un afeitado apurado

Las cuchillas guían el vello a la posición perfecta para un afeitado apurado

Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.

Los cabezales se flexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior

Los cabezales se flexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior

Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.

Disfruta de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en mojado con Aquatec

Disfruta de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en mojado con Aquatec

Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sistema Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un rápido y cómodo afeitado en seco. O puedes afeitarte en mojado con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

2361

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

30/11/2022

España

España

Comprador verificado

La afeitadora es una maravilla

Afeitadora maravillosa apura el Afeitadora impresionante con mucha suavidad y seguridad tenía la serie 7000 y igual una maravilla comodisimas para limpiar un producto que recomiendo a todo hombre y eso que yo tengo una barba muy gruesa y sin ningún problema elimina incluso de 2o 3 días encantado.

Ventajas

Fácil de limpiar y apura como una cuchilla

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

24/02/2022

España

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Comprador verificado

Máquina de afeitar

Muy suave y fina. Muy bien el afeitado. La recarga bien.

Contras

No hay cepillo,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

28/01/2022

España

España

Comprador verificado

Afeitadora supersuave

Estoy súper contento con la afeitadora, realmente vale para rasurar y que te quede la cara suave, suave, quizás un poco caro por el costo al comprarla, pero realmente va muy bien.

Ventajas

Suavidad en el afeitado, tanto en seco como en mojado

Contras

El precio, muy caro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

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Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

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Avisos legales

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  2. Cepillo de limpieza SmartClick, en comparación con la limpieza manual en las mismas condiciones, de acuerdo con los resultados del ensayo clínico externo en 30 candidatos, y 3 horas después de la limpieza