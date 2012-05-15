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Descatalogado

Auricular Hi-Fi inalámbrico

SBCHC8441/00

2.8

| (6) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Incluye dos auriculares

Sin problemas con los cables, sólo la libertad de moverte y disfrutar de tu música con los auriculares estéreo inalámbricos FM. Y, además, otros auriculares para tu amigo.

Ver todos los beneficios

Sin cables

Incluye dos auriculares

Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada

Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.8

de 4

6

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
2

15/05/2012

Italia

Italia

ECCELLENTE

MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

16/10/2011

France

France

Très satisfait.

+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

16/10/2011

France

France

Pas de parasite, très bon son

Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

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