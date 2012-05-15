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Descatalogado
Incluye dos auriculares
Sin problemas con los cables, sólo la libertad de moverte y disfrutar de tu música con los auriculares estéreo inalámbricos FM. Y, además, otros auriculares para tu amigo.
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.
2.8
de 4
6
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Stellina
15/05/2012
Italia
ECCELLENTE
MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Mic53
16/10/2011
France
Très satisfait.
+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
malnaud
16/10/2011
France
Pas de parasite, très bon son
Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone