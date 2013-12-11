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Descatalogado
Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
La práctica colección SCD271/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic (2 de 125 ml y 2 de 260 ml), una escobilla para biberón y tetina, y un chupete blanco translúcido de 0 a 6 meses.
Classic
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.
Este producto contiene un 0 % de BPA
Escobilla especialmente curvada con la punta del mango moldeada, llega a todos los rincones de todos los tipos de biberones, tetinas y accesorios de alimentación para una limpieza a fondo.
4.6
de 4
14
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
emagazar
11/12/2013
España
EL MEJOR
Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Maryettha
11/12/2013
España
Se adapta al niño
He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
adaxag14
15/05/2013
España
Recomendable
Mi bebe tiene este set y me ha sido muy útil. El diseño es lindo y práctico. Y mi bebe no sufrió de colicos por el diseño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés mostraron menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el Institute of Child Health, Londres, 2008.)
Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón Avent mostraron menos cólicos que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre todo de noche.