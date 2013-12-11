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Descatalogado

Philips AventSelección para recién nacidos

SCD271/00

4.6

| (14) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*

La práctica colección SCD271/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic (2 de 125 ml y 2 de 260 ml), una escobilla para biberón y tetina, y un chupete blanco translúcido de 0 a 6 meses.

Ver todos los beneficios

Menos cólicos**

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*

  • Classic

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Producto con 0 % de BPA

Producto con 0 % de BPA

Este producto contiene un 0 % de BPA

Escobilla curvada con la punta del mango moldeada

Escobilla curvada con la punta del mango moldeada

Escobilla especialmente curvada con la punta del mango moldeada, llega a todos los rincones de todos los tipos de biberones, tetinas y accesorios de alimentación para una limpieza a fondo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

14

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/12/2013

España

España

EL MEJOR

Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

11/12/2013

España

España

Se adapta al niño

He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

15/05/2013

España

España

Recomendable

Mi bebe tiene este set y me ha sido muy útil. El diseño es lindo y práctico. Y mi bebe no sufrió de colicos por el diseño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

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Avisos legales

  1. Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés mostraron menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el Institute of Child Health, Londres, 2008.)

  2. Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón Avent mostraron menos cólicos que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre todo de noche.