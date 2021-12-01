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Descatalogado
Conexión 100 % privada
Luz nocturna
La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.
Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.
El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté de su bebé, menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).
4.0
de 4
183
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
Fatimacbs
01/12/2021
Portugal
Adoro!
Tenho este produto desde 2019, e até hoje nunca me falhou. Óptima capacidade de detecção de ruído, e zero interferências. Quando o meu filho está sossegado, não ouço rigorosamente nada do intercomunicador. Recomendo.
Ventajas
Óptima detecção de ruído, e zero interferências.
Contras
Nenhuma
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD503/00 Intercomunicador DECT para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD503/00 Intercomunicador DECT para bebés
STEF-GE
18/07/2025
Deutschland
Comprador verificado
Sehr gutes Babyphone
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Babyphone. Erstklassige Sprachqualität und ein beruhigendes Gefühl.
Ventajas
Gute Sprachqualität
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone
nounou06160
14/09/2023
France
Comprador verificado
magique de simplicité
mise en route rapide, il vaut mieux avoir de prises de courant, fonctionnement très simple, portée suffisante, un bon produit utilisé non pas pour bébé mais surveiller ce qui se passe de l'autre côté de la maison (bruits suspects par exemple).
Ventajas
tous
Contras
aucun
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.
Este monitor no tiene función de carga.