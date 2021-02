Nanas y luz nocturna de activación remota

El bebé puede estar inquieto cuando le tumba en la cuna. Tranquilice y calme al bebé para ayudarle a dormir con el cálido resplandor sereno de la luz nocturna que se puede activar desde la unidad del bebé o desde la unidad de padres (la activación remota no está disponible en los EE. UU.). No hay nada como una suave nana para calmar a un bebé inquieto. Desde cualquier habitación de la casa, puede seleccionar uno de los 5 tonos relajantes que ayudarán al bebé a dormirse sin esfuerzo en muy poco tiempo (la activación remota no está disponible en los EE. UU.).