Visión ultranítida de día y de noche, con o sin Wi-Fi

Nuestra unidad de padres con pantalla HD de 5" te ayuda a vigilar el bebé en casa y seguir con tu rutina diaria. Muévete fácilmente en interiores y exteriores gracias a su amplio alcance de 400 m* y una conexión estable que funciona con o sin Wi-Fi. Disfruta de una imagen en vídeo nítida de día y de noche, y recibe actualizaciones en tiempo real del estado del sueño. Todo lo que necesitas para descansar tranquilamente.