SCD974/26
Este producto ya no está disponible
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
Comprueba al instante el estado de sueño y la frecuencia respiratoria. Nuestra tecnología de seguimiento sin dispositivos colgados en contacto con el bebé analiza millones de píxeles al segundo para detectar hasta los movimientos más sutiles. Después, convierte los datos en actualizaciones sobre el estado del sueño y la respiración. Más tranquilidad para ti y más comodidad para el bebé.
Nuestra unidad de padres con pantalla HD de 5" te ayuda a vigilar el bebé en casa y seguir con tu rutina diaria. Muévete fácilmente en interiores y exteriores gracias a su amplio alcance de 400 m* y una conexión estable que funciona con o sin Wi-Fi. Disfruta de una imagen en vídeo nítida de día y de noche, y recibe actualizaciones en tiempo real del estado del sueño. Todo lo que necesitas para descansar tranquilamente.
Gracias a nuestro sistema Secure Connect, tendrás la seguridad de que esta conexión es completamente privada. Este sistema usa varios enlaces encriptados entre la unidad del bebé, la unidad de padres y la aplicación para proteger todos los datos e imágenes.
¿Quieres saber si el bebé está cansado, con gases, hambriento, incómodo o irritado? Nuestro monitor detecta y traduce los llantos mediante un algoritmo científicamente probado. Te proporcionaremos acceso gratuito a la aplicación durante los tres primeros meses**, por lo que tendrás a mano una ayuda adicional durante la agitada experiencia que supone recibir a un recién nacido.
En casa o desde cualquier lugar, nuestra aplicación Baby Monitor+ te ofrece una conexión instantánea con el dormitorio del bebé y una actualización de su bienestar. Por el vídeo HD, comprueba su estado de sueño y respiración, y obtiene ayuda para interpretar sus llantos.
Disfruta de una visión ultranítida del bebé de día y de noche gracias a la cámara Full HD de nuestra unidad del bebé con visión nocturna. Siempre podráa ver sus movimientos más sutiles, tanto si estás trabajando como por la si se despierta el bebé por la noche.
Nuestro monitor premium registra automáticamente cada sueño y genera información que le ayuda a comprender mejor los estados de sueño y los periodos de vigilia. Con las estadísticas históricas de sueño de los últimos 30 días mostradas en prácticos gráficos, también estará al tanto de las regresiones del sueño y otros cambios en el horario de sueño de su bebé.
Tranquiliza el bebé con sonidos tranquilos, naturales y relajantes o ruido blanco. Nuestro vigilabebés tiene todos los sonidos que necesitas para calmar el bebé hasta que se quede dormido, desde el canto de pájaros de jardín hasta las clásicas nanas, e incluso puedes usar tus propias grabaciones de voz.
La cámara incluye una luz nocturna y un termómetro integrados para asegurarte de que la habitación tiene las condiciones adecuadas. Puedes controlar la luz nocturna fácilmente mediante la unidad de padres o la aplicación. Además, recibirás notificaciones personalizadas si la temperatura de la habitación es demasiado alta o baja.
Calma con tu voz el bebé a la vez que lo escuchas. Nuestra función de intercomunicación bilateral te ayuda a tranquilizar el bebé fácilmente sin tener que entrar en la habitación.
Nuestra unidad de padres recargable ofrece hasta 12 horas de tiempo de funcionamiento*** para que puedas incluir fácilmente la vigilancia del bebé en su rutina, tanto de día como de noche.
