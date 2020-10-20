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Asistencia
SCF184/63
Descatalogado
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
¿Cómo limpio los chupetes Philips Avent?
¿Cómo se esterilizan los chupetes?
¿Son seguros los chupetes Philips Avent para un desarrollo bucal saludable?