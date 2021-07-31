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  • Estimula la succión natural y los vínculos
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Descatalogado

Philips AventChupete Soothie Shapes

SCF194/02

4.1
| (49) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Estimula la succión natural y los vínculos
El chupete Philips Avent Soothie Shapes le ofrece una forma adicional de establecer vínculos con su pequeño ya que nuestro exclusivo diseño de una sola pieza permite disfrutar de la comodidad de su dedo. Hecha de silicona de uso médico, Soothie Shapes es fácil de limpiar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Silicona de uso médico flexible

Estimula la succión natural y los vínculos

  • Diseño de silicona de una pieza

  • 0-3 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Distribuido en hospitales de EE. UU.

Distribuido en hospitales de EE. UU.

Utilizados por profesionales de la salud para calmar a los recién nacidos, los chupetes Soothies se distribuyen en hospitales de EE. UU.*

Diseño exclusivo que estimula los vínculos

Diseño exclusivo que estimula los vínculos

Soothie Shapes es un poco diferente a nuestros otros chupetes. Su forma exclusiva le permite colocar el dedo en la tetina para establecer un vínculo con su bebé ayudándole a succionar.

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

49

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

31/07/2021

España

España

¡Me encanta!

Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.

Ventajas

Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.

Contras

Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

29/10/2021

Italia

Italia

Resistente e facile all'uso

Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare

Ventajas

Fornisce il giusto riposo quotidiano

Contras

Dimensioni troppo piccole

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/02 Succhietto Soothie

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/02 Succhietto Soothie

21/08/2020

France

France

Excellent

Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !

Ventajas

Adapter totalement a la bouche des bebe

Contras

Difficile de trouver un attache pour les attacher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/01 Suce Soothie Shapes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/01 Suce Soothie Shapes

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Este chupete tiene una tetina de la misma forma y está fabricado con el mismo material que el modelo de EE. UU., pero tiene un disco con una forma diferente.

  2. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  3. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo