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Descatalogado
Diseño de silicona de una pieza
0-3 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Utilizados por profesionales de la salud para calmar a los recién nacidos, los chupetes Soothies se distribuyen en hospitales de EE. UU.*
Soothie Shapes es un poco diferente a nuestros otros chupetes. Su forma exclusiva le permite colocar el dedo en la tetina para establecer un vínculo con su bebé ayudándole a succionar.
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.1
de 4
49
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
Marty9876
31/07/2021
España
¡Me encanta!
Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.
Ventajas
Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.
Contras
Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Barbychan2
29/10/2021
Italia
Resistente e facile all'uso
Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare
Ventajas
Fornisce il giusto riposo quotidiano
Contras
Dimensioni troppo piccole
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/02 Succhietto Soothie
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/02 Succhietto Soothie
Gabygaïlry
21/08/2020
France
Excellent
Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !
Ventajas
Adapter totalement a la bouche des bebe
Contras
Difficile de trouver un attache pour les attacher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Este chupete tiene una tetina de la misma forma y está fabricado con el mismo material que el modelo de EE. UU., pero tiene un disco con una forma diferente.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo