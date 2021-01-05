ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Philips Avent SCF212/21 ultra soft pacifier

Descatalogado

Asistencia

Philips AventSCF212/21 ultra soft pacifier

SCF212/21

Philips Avent SCF212/21 ultra soft pacifier

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Eco passport - English (US)

  • PDF archivo, 364 kB
  • 5 January 2021

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 191.5 kB
  • 5 January 2024

Preguntas frecuentes