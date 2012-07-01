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Descatalogado

Philips AventDiscos absorbentes desechables

SCF254/30

4.8

| (13) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Cómodos y discretos

Los exclusivos discos absorbentes SCF254/30 de Philips Avent se han diseñado especialmente para ayudarle a mantenerse seca y cómoda durante el día.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

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Discos absorbentes de Avent

Cómodos y discretos

  • 30 discos para día

Invisibles bajo la ropa

Invisibles bajo la ropa

Ultrafinos y con forma anatómica. Banda adhesiva para mantener el disco en su lugar.

Antideslizante con cinta adhesiva

Antideslizante en la cinta adhesiva para que el protector mamario se mantenga en su lugar.

Desarrollados con una experta en lactancia materna

Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

13

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

01/07/2012

España

España

te olvidas de pequeños accidentes

puedes andar cómodamente sin pensar en esos pequeños accidentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Discos absorbentes desechables

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Discos absorbentes desechables

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Disposable breast pads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Disposable breast pads

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Disposable breast pads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Disposable breast pads

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 