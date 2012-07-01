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Segundos
Descatalogado
Cómodos y discretos
Los exclusivos discos absorbentes SCF254/30 de Philips Avent se han diseñado especialmente para ayudarle a mantenerse seca y cómoda durante el día.
SCF395/01
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/16
SCF430/20
SCF395/11
SCF396/11
SCF398/11
SCF391/11
30 discos para día
Ultrafinos y con forma anatómica. Banda adhesiva para mantener el disco en su lugar.
Antideslizante en la cinta adhesiva para que el protector mamario se mantenga en su lugar.
Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.8
de 4
13
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Mony
01/07/2012
España
te olvidas de pequeños accidentes
puedes andar cómodamente sin pensar en esos pequeños accidentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Discos absorbentes desechables
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Discos absorbentes desechables
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Disposable breast pads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Disposable breast pads
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Disposable breast pads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Disposable breast pads
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.