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Philips Avent Esterilizador a vapor digital
Descatalogado
Asistencia
SCF276/42
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Manual de instrucciones
Todas (4)
¿Cuándo se debe dejar de esterilizar?
¿Durante cuánto tiempo permanecen esterilizados los objetos una vez finalizado el ciclo?
¿Se pueden esterilizar otras marcas/productos en la unidad?
¿Dónde puedo conseguir ácido cítrico?
AdvancedVaporera/batidora 2 en 1
Al ejecutar el modo 2, la unidad se configura en cero después de finalizar el ciclo. ¿Por qué?
Mi esterilizador se apaga una vez transcurridos 2 ó 3 minutos de iniciarse el ciclo. ¿Esto indica que no funciona correctamente?
Los biberones Natural de Avent no caben en mi esterilizador de Philips